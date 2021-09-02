Российские тхэквондисты выиграли вторую за 15 минут медаль на Паралимпиаде в Токио
Обе награды оказались бронзовыми. В общекомандном зачёте Игр наши спортсмены занимают третью позицию.
Фото © ТАСС / АР / Shuji Kajiyama
Российский тхэквондист Даниил Сидоров выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма на Паралимпийских играх в Токио.
В поединке за третье место он одолел Бофу Конга, представляющего Францию. Схватка завершилась со счётом 33:22 в пользу нашего спортсмена.
Медаль оказалась второй для россиян в тхэквондо на Паралимпиаде. 15 минутами ранее бронзу в весовой категории до 49 килограммов выиграла Анна Поддубская.
Всего наши спортсмены выиграли на Паралимпиаде в Токио уже 97 медалей (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). В общем зачёте россияне располагаются на третьей строчке, уступая Китаю и Великобритании.
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