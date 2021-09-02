Российские тхэквондисты выиграли вторую за 15 минут медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Даниил Сидоров выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма на Паралимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место он одолел Бофу Конга, представляющего Францию. Схватка завершилась со счётом 33:22 в пользу нашего спортсмена.

Медаль оказалась второй для россиян в тхэквондо на Паралимпиаде. 15 минутами ранее бронзу в весовой категории до 49 килограммов выиграла Анна Поддубская.