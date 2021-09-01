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Диана Гурцкая гордится успехами сборной России на Паралимпиаде в Токио

Собеседница Лайфа назвала российских паралимпийцев примером невероятной силы духа и огромной гордостью для всей страны.

1 сентября, 17:37
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Известная общественница и певица Диана Гурцкая поздравила российских паралимпийцев, которые подняли нашу сборную на второе место общего зачёта по итогам восьмого дня Игр в Токио. По словам собеседницы Лайфа, наши спортсмены являются примером невероятной силы духа и огромной гордостью для всей страны.

"Я поздравляю и вместе со всей страной горжусь ими — целеустремлёнными и удивительными спортсменами. Я уверена, что впереди ещё много побед. Их пример о многом говорит подрастающему поколению, тем, кто только думает выбрать путь большого спорта", — отметила Гурцкая.

Певица вспомнила, как в 2010 году, когда она лично поддерживала наших паралимпийцев на играх в Ванкувере, ей удалось прочувствовать невероятный победный настрой российских спортсменов.

"А в 2014 году мне посчастливилось быть послом XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи. Для меня это по сей день одно из самых ярких воспоминаний — вместе с ними испытала эти невероятные эмоции, которые дарит праздник спорта", поделилась эмоциями собеседница Лайфа.

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Лайф уже сообщал, что 1 сентября сборная России завоевала 15 медалей в восьмой день Паралимпиады в Токио и поднялась на второе место общего зачёта Игр. Чемпионами стали пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищиулова, легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, а также велогонщик Руслан Кузнецов.

Авторы
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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