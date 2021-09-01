Афганское сопротивление в Панджшере сообщило о гибели 300 боевиков "Талибана"
Представители повстанцев утверждают, что в боях с ними талибы терпят значительные потери и сейчас вынуждены отступать.
Фото © Gettyimages / Anadolu Agency
Более 300 представителей радикального движения "Талибан"* погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления в провинции Панджшер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ополченцам. В других СМИ такой информации пока нет.
"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений было уничтожено более 300 их боевиков. Ещё несколько десятков радикалов получили серьёзные ранения или были взяты в плен", — проинформировал собеседник агентства.
Отметим, что Панджшер — последняя точка на карте Афганистана, которую не контролируют террористы. Ранее лидер местного ополчения назвал условия, при которых вместе со сторонниками сложит оружие. По словам Ахмада Масуда, это случится, если "Талибан" создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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