"Возможно, импульсивно получилось": Учительница похвалила поправившего Путина школьника
Педагог также раскрыла планы ученика в будущем стать преподавателем истории.
Фото © Kremlin.ru
Школьник из Воркуты Никанор Толстых не смог смолчать, когда услышал неверные сведения от президента России Владимира Путина. Может быть, он несколько импульсивно поправил главу государства, однако он всё равно молодец, считает его учительница Елена Грозных.
"Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет", — приводит её слова "Газета.ru".
Грозных назвала Никанора молодцом, а то, что он поправил президента, говорит о характере парня, который не может скрыть что-то неправильное и не будет врать. Педагог уверена, что в будущем ученик может стать даже учителем истории, о чём ранее грезил. Также она раскрыла тайну о том, что Толстых очень много самостоятельно занимается с преподавателем по истории.
Напомним, в ходе открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке, Владимир Путин рассказывал школьникам о проводимой Петром I войне со Швецией и оговорился, назвав её семилетней. Ученик поспешил поправить президента, заметив, что война называлась не семилетней, а просто Северной.
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