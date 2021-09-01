Аналитик перечислила Лайфу важные показатели, указывающие на рост экономики РФ

Летом 2021 года уровень безработицы в России снизился до 4,5%. Последний раз столь низкий показатель фиксировали в сентябре 2019 года, указала в беседе с Лайфом завкафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА Екатерина Дарда. Она подчеркнула, что в июне-августе в экономике отмечался рост по ряду показателей.

По словам специалиста, в июле пенсии выросли на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года. Также, как указала Дарда, на 0,2 пункта (до 1,4%) в стране сократилось число безработных и зарегистрированных в центрах занятости.

"Важно, что средняя по стране начисленная зарплата в июне (57 782 рубля) на 11,7% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,3% больше, чем в мае. Даже с учётом инфляции она выросла на 4,9% к июню 2020 года и на 3,6% к маю этого года", — добавила собеседница.

Аналитик отметила, что рост зарплат показателен именно в годовом значении, поскольку в некоторые месяцы возможны небольшие спады. По словам эксперта, это совершенно нормальное явление для экономики, которое зачастую связано с сезонными причинами. Например, в июне зарплата нередко выше, чем в мае, из-за выплаты отпускных.