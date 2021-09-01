Сломали 14 рёбер: В Тобольске подросток впал в кому после избиения санитаром и пациентом психбольницы
Спасти парня смогли врачи городской больницы, вовремя сделавшие срочную операцию.
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Находившийся в тобольской психбольнице подросток впал в кому после того, как его жестоко избили санитар и пациент учреждения. Уголовное дело в отношении работника уже поступило в городской суд.
Отмечается, что с 20 октября по 16 ноября прошлого года 46-летний Александр В. вместе с одним из пациентов избивал находившегося на обследовании в стационаре несовершеннолетнего. Ему сломали 14 рёбер, разорвали селезёнку и отбили почки, в результате чего он впал в кому.
"Но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы № 3, сделавшие парню срочную операцию", — сказано в записи Тюменского областного суда.
В полицию обратились родственники потерпевшего, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении санитара, ранее уже привлекавшегося к ответственности за хулиганство. Разбирательство в отношении второго участника избиения выделено в отдельное производство.
А ранее Лайф рассказывал о жутком избиении женщины фельдшерами психиатрической бригады из Ярославля, которые приехали за ней по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.
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