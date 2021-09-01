Находившийся в тобольской психбольнице подросток впал в кому после того, как его жестоко избили санитар и пациент учреждения. Уголовное дело в отношении работника уже поступило в городской суд.

Отмечается, что с 20 октября по 16 ноября прошлого года 46-летний Александр В. вместе с одним из пациентов избивал находившегося на обследовании в стационаре несовершеннолетнего. Ему сломали 14 рёбер, разорвали селезёнку и отбили почки, в результате чего он впал в кому.

"Но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы № 3, сделавшие парню срочную операцию", — сказано в записи Тюменского областного суда.