На пороге у Пяти Львов: Начнётся ли гражданская война в Афганистане Ахмад Масуд — младший пробует договориться с талибами, потребовав представительства в будущем правительстве Афганистана, в случае отказа — Панджшер ждёт кровопролитная война. 31 августа, 17:22 Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar

В интервью изданию Foreign Policy глава последней неподконтрольной "Талибану"* провинции Ахмад Масуд заявил, что готов уйти из политики, если талибы дадут гарантию соблюдения гражданских прав и создадут инклюзивное правительство в стране.

— Мой план — сначала добиться мира и найти способ избежать войн и конфликтов. Наша борьба на протяжении последних 50 лет велась за мир, и нам всегда навязывали войну. Однако мир не означает сдаться и позволить несправедливости и неравенству продолжаться в Афганистане. Если "Талибан" желает достичь соглашения о разделении власти, при котором власть распределяется поровну и децентрализована, то мы можем обсудить урегулирование, приемлемое для всех. Всё, что меньше этого, нас не устроит, и мы продолжим нашу борьбу и сопротивление, пока не достигнем справедливости, равенства и свободы, — заявил Масуд-младший.

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Как отметил эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович, "Талибан"* располагает большой вооружённой силой. Тем не менее талибы изначально заявили, что готовы на объединённое правительство, а также предложили государственный пост Ахмаду Масуду, вероятно, переговоры могут оказаться плодотворны.

— Среди талибов представлены разные силы — как воинствующие фанатики, так и рационально мыслящие исламисты. "Талибан"* насчитывает более 150 тысяч человек. Хочется надеяться, что здравомыслие победит. При этом там, как и в любом другом политическом объединении, есть фракционная борьба, так что если сейчас Панджшерский кризис завершится, то мы вполне можем ожидать, что вскоре будет представлен кабинет министров, — рассказал эксперт.

Бойцы сопротивления "Талибану"*. Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Стоит отметить, что и "Талибан"* заинтересован в мирном урегулировании, так как военная операция в Панджшерском ущелье может принести огромные потери прежде всего наступающей стороне, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

— Вести боевые действия в этом регионе очень сложно. Там очень специфические климатические условия, резкий перепад температур, узкие ущелья и дороги. Обороняющаяся сторона всегда имеет преимущество перед наступающими войсками. Ну и, конечно, там всю жизнь проживали этнические таджики, которые хорошо знают свой дом. Недаром название этого ущелья переводится как "Пять Львов", а Масуд-старший именно в нём располагал свою базу, когда воевал с Советским Союзом. Панджшерцам мешает только один фактор — недостаточное количество вооружения, боеприпасов и бойцов, а вовремя пополнять личный состав, запасы продовольствия и боеприпасы им будет крайне трудно, — сказал Леонков.

Несмотря на то что в случае наступления талибы понесут огромные потери и буквально умоются кровью из-за сильно ограниченных возможностей применения артиллерии и авиации, панджшерцам всё равно придётся договариваться на взаимовыгодных условиях, считает военный эксперт Константин Сивков.

— Другого варианта нет, в долгосрочной перспективе они (отряды Ахмата Масуда. — Прим. Лайфа) обречены. Подвоз продуктов и оружия возможен только по воздуху — вертолётами, но в ущелье нет даже вертолётных площадок. В советское время их было пять штук, сейчас, возможно, часть из них пришла в негодность. Тяжёлая транспортная авиация сможет сбрасывать мешки с воздуха, но это нерационально: половина груза будет потеряна. А самое важное — помогать неоткуда. Участие постсоветских республик будет воспринято как вмешательство во внутреннюю гражданскую войну. В ответ "Талибан"* начнёт политику угроз. Так что придётся им решить дело миром, — сказал Сивков.

Напомним, Панджшерский регион остался последней неподконтрольной "Талибану"* провинцией. В условиях, когда костяк "Талибана"* составляют этнические пуштуны, таджики, жители Панджшерского ущелья опасаются, что их будут преследовать по национальному признаку.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы Никита Юрченко