Захарян в основе: Назван стартовый состав сборной России на первый матч Карпина
Встреча состоится в "Лужниках" вечером 1 сентября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
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Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии. Добавим, что эта встреча станет первой для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Место в воротах займёт Маринато Гилерме. В обороне с первых минут сыграют Георгий Джикия, который станет капитаном команды, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов и Вячеслав Караваев. Чуть выше — Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев.
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Отметим, что матч пройдёт в столичных "Лужниках". Посетить его смогут до 20 тысяч болельщиков. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
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