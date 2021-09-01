Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии. Добавим, что эта встреча станет первой для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Место в воротах займёт Маринато Гилерме. В обороне с первых минут сыграют Георгий Джикия, который станет капитаном команды, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов и Вячеслав Караваев. Чуть выше — Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев.