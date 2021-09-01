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Захарян в основе: Назван стартовый состав сборной России на первый матч Карпина

Встреча состоится в "Лужниках" вечером 1 сентября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

1 сентября, 17:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии. Добавим, что эта встреча станет первой для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Место в воротах займёт Маринато Гилерме. В обороне с первых минут сыграют Георгий Джикия, который станет капитаном команды, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов и Вячеслав Караваев. Чуть выше — Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

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Отметим, что матч пройдёт в столичных "Лужниках". Посетить его смогут до 20 тысяч болельщиков. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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