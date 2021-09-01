Умер народный артист СССР Игорь Ойстрах

В Москве на 91-м году жизни умер народный артист СССР, скрипач, дирижёр и педагог Игорь Ойстрах. Его не стало 14 августа, тело кремировали, захоронить прах планируют рядом с могилой отца дирижёра, народного артиста СССР Давида Ойстраха. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Благотворительный фонд имени Давида Ойстраха.

"Он давно болел, его не стало 14 августа. Он кремирован, пока не похоронен. Планируем, что, когда у Валерия (Ойстраха, сына. — Прим. Лайфа) наладится со здоровьем, организовать похороны на Новодевичьем кладбище, там уже есть подготовленное место рядом с могилой Давида Фёдоровича", — рассказала собеседница агентства.