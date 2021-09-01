Командир сопротивления в Панджшере рассказал Лайфу о победе в ожесточённом бою с талибами

Силы афганского сопротивления отправляются на бой с талибами в Панджшере. Видео © LIFE

В единственной не захваченной представителями радикального движения "Талибан"* афганской провинции Панджшер продолжаются ожесточённые бои между боевиками и силами сопротивления. Как сообщил Лайфу один из командиров афганского отряда сопротивления, в плен удалось взять девять талибов, не менее четырёх десятков были ликвидированы. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места событий.







"В Панджшере уже сутки идут ожесточённые бои с обеих сторон. Это началось вчера вечером. Мы отстояли Андараб. "Талибан" понёс тяжёлые потери на открытых полях сражений. Их мёртвые остаются на поле боя. Гражданское население вынуждено убирать их трупы. "Талибан" потерпел поражение, теперь мы счастливы", — рассказал собеседник.

По его словам, "Талибан" — слабый противник на поле боя. Потери в отряде сопротивления в последнем бою были не столь велики, как у талибов, — один погибший, двое тяжелораненых.

"С 23:00 вчерашнего дня до 14:00 сегодня была война. Война началась в 11 часов ночи. Мы убили более сорока их людей, девять человек попали к нам в плен", — подчеркнул главнокомандующий.

Вместе с тем он отметил, что сопротивление продолжит стремиться к победе и для этого будет привлекать ещё больше единомышленников.

Ранее стало известно о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда. Боевики наглые и агрессивные, а их цель — поставить на колени весь Афганистан, считает афганский посол.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.