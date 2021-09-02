Российская тхэквондистка Поддубская победила соперницу с Украины в схватке за бронзу Паралимпиады
Всего в активе нашей команды уже 96 наград. По этому показателю она занимает третье место.
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Российская тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов на Паралимпийских играх в Токио.
В поединке за третье место она победила украинку Викторию Марчук. Схватка завершилась со счётом 46:11 в пользу нашей спортсменки.
Всего наши спортсмены завоевали на Паралимпиаде в Токио уже 96 медалей (32 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовую). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.
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