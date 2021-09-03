Путин отметил высокий уровень организации Олимпиады и Паралимпиады в Токио
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По словам главы государства, мероприятие проходило в непростых условиях пандемии коронавируса.
Все условия для участников Олимпиады и Паралимпиады в Токио были созданы организаторами на высоком уровне. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии... с тем, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов", — отметил глава государства.
Напомним, что в этом году Олимпиада прошла в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте. В активе нашей команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Домой спортсмены вернулись 8 августа, а президент Владимир Путин пообещал встретиться с ними лично, в том числе и с паралимпийцами, которые сейчас находятся в Японии.