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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 07:13

Путин отметил высокий уровень организации Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

По словам главы государства, мероприятие проходило в непростых условиях пандемии коронавируса.

Все условия для участников Олимпиады и Паралимпиады в Токио были созданы организаторами на высоком уровне. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

"Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии... с тем, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов", — отметил глава государства.

Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио
Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

Напомним, что в этом году Олимпиада прошла в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте. В активе нашей команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Домой спортсмены вернулись 8 августа, а президент Владимир Путин пообещал встретиться с ними лично, в том числе и с паралимпийцами, которые сейчас находятся в Японии.

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Роман Имполитов
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