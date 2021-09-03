НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин рассказал об использовании строительных мощностей Минобороны на Восточном полигоне

Первый этап развития полигона был начат в 2013 году. Целью второго этапа является увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.

3 сентября, 07:08
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Минобороны уже приступило к использованию своих строительных мощностей для развития Восточного полигона. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

"О привлечении строительных мощностей Министерства обороны для развития Восточного полигона. Хочу вас проинформировать: строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того, Минобороны приступило уже к этой работе", — уточнил президент.

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

Ранее Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока. Глава государства отметил, что туристический бизнес, без всякого сомнения, — это перспективное направление.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин: Япония не предоставила гарантии неразмещения военных сил США у границ РФ

сегодня в 07:49

Стало известно, как будет выглядеть новый филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

3 апреля 2020, 10:11

Путин допустил расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке

сегодня в 07:43

Роскомнадзор сообщил о блокировке ещё шести VPN-сервисов

сегодня в 07:53

Полицейские опознали в жертве авиакатастрофы серийного убийцу проституток, которого искали 21 год

сегодня в 07:56

Новости партнеров

Layer 1