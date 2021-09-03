Путин рассказал об использовании строительных мощностей Минобороны на Восточном полигоне
Первый этап развития полигона был начат в 2013 году. Целью второго этапа является увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.
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Минобороны уже приступило к использованию своих строительных мощностей для развития Восточного полигона. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
"О привлечении строительных мощностей Министерства обороны для развития Восточного полигона. Хочу вас проинформировать: строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того, Минобороны приступило уже к этой работе", — уточнил президент.
Ранее Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока. Глава государства отметил, что туристический бизнес, без всякого сомнения, — это перспективное направление.
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