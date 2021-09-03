Путин рассказал об использовании строительных мощностей Минобороны на Восточном полигоне

Минобороны уже приступило к использованию своих строительных мощностей для развития Восточного полигона. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

"О привлечении строительных мощностей Министерства обороны для развития Восточного полигона. Хочу вас проинформировать: строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того, Минобороны приступило уже к этой работе", — уточнил президент.