Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со странами АТР

Глава государства подчеркнул, что такое партнёрство должно быть взаимовыгодным.

Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поэтому готова к сотрудничеству со всеми государствами, которые также в него входят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия — это неотъемлемая часть АТР", — подчеркнул он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.