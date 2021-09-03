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Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со странами АТР

Глава государства подчеркнул, что такое партнёрство должно быть взаимовыгодным.

3 сентября, 06:54
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поэтому готова к сотрудничеству со всеми государствами, которые также в него входят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия — это неотъемлемая часть АТР", — подчеркнул он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

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Также президент отметил, что экономическая жизнь России постепенно восстанавливается и выходит на докризисный уровень, о чём говорит в том числе интерес к развитию Дальневосточного региона РФ.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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