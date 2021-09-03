Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса

Вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет будет рассмотрен не раньше чем в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

"Пять лет — это, конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы и как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны. И это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернёмся к этому предложению", — сказал Путин.