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Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса

По словам российского лидера, пока необходимо посмотреть, как используются существующие меры поддержки.

3 сентября, 06:07
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин </p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин

Вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет будет рассмотрен не раньше чем в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

"Пять лет — это, конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы и как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны. И это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернёмся к этому предложению", — сказал Путин.

Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году

Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в октябре прошлого года Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. В августе этого года президент предложил продлить запрет ещё на год.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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