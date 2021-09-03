Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса
По словам российского лидера, пока необходимо посмотреть, как используются существующие меры поддержки.
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Вопрос об отсрочке проверок бизнеса на пять лет будет рассмотрен не раньше чем в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.
"Пять лет — это, конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы и как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны. И это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернёмся к этому предложению", — сказал Путин.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в октябре прошлого года Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. В августе этого года президент предложил продлить запрет ещё на год.
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