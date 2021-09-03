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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 05:45

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

Фото © ТАСС / Петров Александр

Фото © ТАСС / Петров Александр

По его словам, такая мера выравняет стоимость керосина и поспособствует снижению цен на билеты.

Обратный акциз на авиационное топливо слишком мал для Дальневосточного региона, поскольку стоимость керосина там зачастую выше. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

"Налоговый вычет на топливо — так называемый обратный акциз на топливо — он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива выше", — сказал Путин.

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В связи с этим президент предложил увеличить коэффициент для удалённого региона России до 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом — до 6. По словам Путина, такая мера может выравнять стоимость керосина, что, в свою очередь, поспособствует снижению цен на билеты. Министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что ведомство рассмотрит такую возможность и подготовит предложения.

Ранее в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин предложил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока.

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Роман Имполитов
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