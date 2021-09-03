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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 04:35

Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Глава государства отметил, что туристический бизнес, без всякого сомнения, перспективное направление.

Президент России Владимир Путин считает возможным рассмотреть увеличение туристического кешбэка для Дальнего Востока.

"Туристический кешбэк — я бы тоже подумал над увеличением. <…> Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения", — сказал Путин на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, комментируя соответствующее предложение.

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Напомним, ранее стало известно, что продажу туров с кешбэком в России продлили до середины сентября.

Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы. Четвёртый этап изначально действовал с 16 июня до 31 июля и один раз уже был продлён.

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Никита Никонов
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