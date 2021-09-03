Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

"Туристический кешбэк — я бы тоже подумал над увеличением. <…> Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения", — сказал Путин на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, комментируя соответствующее предложение.