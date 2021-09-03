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Путин назвал ВЭФ интересной и достойной площадкой

Перед пленарным заседанием Восточного экономического форума глава государства встретился с модераторами и спикерами ключевых сессий.

3 сентября, 03:56
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом на Дальнем Востоке, высказался о Восточном экономическом форуме. Глава государства назвал его интересной и достойной площадкой.

Перед пленарным заседанием ВЭФ Путин встретился с модераторами и спикерами ключевых сессий. Ранее такого формата на Восточном экономическом форуме не было. В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что нововведение связано с необходимостью проинформировать Путина о работе форума. По словам представителя Кремля, президент сможет "получить полную картину вопросов", которые обсуждаются на ВЭФ.

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Как стало известно ранее, в пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями к участникам форума обратятся председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Модератором дискуссии будет телеведущий Сергей Брилёв.

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Рядом с Владивостоком построят город Спутник с населением 300 тысяч человек

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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