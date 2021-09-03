Путин назвал ВЭФ интересной и достойной площадкой

Перед пленарным заседанием Восточного экономического форума глава государства встретился с модераторами и спикерами ключевых сессий.

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом на Дальнем Востоке, высказался о Восточном экономическом форуме. Глава государства назвал его интересной и достойной площадкой.

Перед пленарным заседанием ВЭФ Путин встретился с модераторами и спикерами ключевых сессий. Ранее такого формата на Восточном экономическом форуме не было. В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что нововведение связано с необходимостью проинформировать Путина о работе форума. По словам представителя Кремля, президент сможет "получить полную картину вопросов", которые обсуждаются на ВЭФ.