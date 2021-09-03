Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась спустя несколько минут после старта. Видео © Firefly Aerospace

Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась через 2,5 минуты после старта с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Трансляция велась на сайте компании.

"Ракета Alpha испытала аномалию во время работы первой ступени, что привело к потере аппарата", — говорится в заявлении Firefly Aerospace в "Твиттере".

Запуск состоялся 2 сентября в 21:59 по местному времени (04:59 мск 3 сентября). Ракета должна была доставить 93-килограммовый груз на низкую околоземную орбиту. Представители компании отметили, что были соблюдены все меры безопасности.