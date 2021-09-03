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Рядом с Владивостоком построят город Спутник с населением 300 тысяч человек

Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.

3 сентября, 03:07

Фото © Pixabay

На Восточном экономическом форуме 3 сентября было заключено соглашение о создании города Спутника в 30 километрах от Владивостока. Документ подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ и "ПроГород" поддержат создание нового города — Спутника — на Дальнем Востоке. Создание нового города планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока", — говорится в сообщении.

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Город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.

"Вместе с населением городов Владивостока и Артёма население агломерации совокупно может составить миллион человек", — говорится в сообщении.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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