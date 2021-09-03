Греф рассказал, какую цену миру придётся заплатить за энергопереход к 2050 году

Глава Сбербанка предложил создать в России ESG-альянс бизнеса. Соответствующая конференция может состояться уже в октябре.

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдётся миру в 140 триллионов долларов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, для выполнения целей энергоперехода две трети мировой энергии должны добываться из возобновляемых источников. Падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить около 200 миллиардов долларов.

"Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода — это падение энергетического экспорта на 179 миллиардов долларов к 2035 году, к 2050-му — на 192 миллиарда. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%", — сказал Греф.

Глава Сбербанка сообщил, что если не произойдёт ESG-трансформации, то при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности доходы населения России также могут упасть. Речь идёт о 14%, отметил Греф и предложил создать в России ESG-альянс бизнеса.

"Тема ESG настолько глобальная, что нам стоит выступить с инициативой создания такого ESG-альянса в стране. И мы бы хотели обратиться сегодня к бизнесу с таким предложением и, может быть, в октябре собрать конференцию из компаний, которым интересно, которые хотят в этом поучаствовать и создать такой ESG-альянс", — добавил глава Сбербанка.

Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Некоторые зарубежные инвесторы уже начали вкладывать свои средства только в компании, приверженные принципам ESG.