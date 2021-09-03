Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45 человек
Больше всего от стихийного бедствия пострадал штат Нью-Джерси, где погибло 23 человека.
Фото © ТАСС / ЕРА
В Нью-Йорке из-за наводнения, вызванного ураганом "Ида", погибло девять человек. Видео © Соцсети
Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Как сообщается, больше всего от стихийного бедствия пострадал штат Нью-Джерси, где погибло 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.
Ранее из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС. В Нью-Джерси ветер разрушил сотни домов, а в Нью-Йорке дожди затопили метрополитен.
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