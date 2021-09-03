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Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45 человек

Больше всего от стихийного бедствия пострадал штат Нью-Джерси, где погибло 23 человека.

3 сентября, 02:05

Фото © ТАСС / ЕРА

В Нью-Йорке из-за наводнения, вызванного ураганом "Ида", погибло девять человек. Видео © Соцсети

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, больше всего от стихийного бедствия пострадал штат Нью-Джерси, где погибло 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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