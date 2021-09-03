Гимнастка Солдатова заявила, что мошенники украли все её деньги
Злоумышленники сняли все средства российской спортсменки, она уже обратилась в полицию заявлением.
Александра Солдатова. Фото © Instagram / soldy21
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что стала жертвой мошенников. О неприятной ситуации девушка рассказала на своей странице в "Инстаграме".
"Непростой день у меня сегодня… Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства", — написала Солдатова в сториз.
23-летняя гимнастка призвала подписчиков быть аккуратнее и призналась, что никогда не думала, что такое может с ней произойти. Она отметила, что уже обратилась в полицию.
"Заявление составили, но не думаю, что оно поможет", — добавила Солдатова.
Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Также она трижды становилась чемпионкой Европы. В конце 2020 года девушка завершила спортивную карьеру.
Ранее Центробанк сообщил, что с апреля по июнь мошенники украли у клиентов российских банков более трёх миллиардов рублей путём несанкционированных переводов со счетов.
Комментариев: 0