Гимнастка Солдатова заявила, что мошенники украли все её деньги

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что стала жертвой мошенников. О неприятной ситуации девушка рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Непростой день у меня сегодня… Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства", — написала Солдатова в сториз.

23-летняя гимнастка призвала подписчиков быть аккуратнее и призналась, что никогда не думала, что такое может с ней произойти. Она отметила, что уже обратилась в полицию.

"Заявление составили, но не думаю, что оно поможет", — добавила Солдатова.

Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Также она трижды становилась чемпионкой Европы. В конце 2020 года девушка завершила спортивную карьеру.