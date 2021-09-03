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Гимнастка Солдатова заявила, что мошенники украли все её деньги

Злоумышленники сняли все средства российской спортсменки, она уже обратилась в полицию заявлением.

3 сентября, 02:00
<p>Александра Солдатова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B5xxFrjp_W6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">soldy21</a></p>

Александра Солдатова. Фото © Instagram / soldy21

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что стала жертвой мошенников. О неприятной ситуации девушка рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Непростой день у меня сегодня… Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства", — написала Солдатова в сториз.

23-летняя гимнастка призвала подписчиков быть аккуратнее и призналась, что никогда не думала, что такое может с ней произойти. Она отметила, что уже обратилась в полицию.

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"Заявление составили, но не думаю, что оно поможет", — добавила Солдатова.

Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Также она трижды становилась чемпионкой Европы. В конце 2020 года девушка завершила спортивную карьеру.

Ранее Центробанк сообщил, что с апреля по июнь мошенники украли у клиентов российских банков более трёх миллиардов рублей путём несанкционированных переводов со счетов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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