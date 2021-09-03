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Белоруссия привлекла внутренние войска для охраны границы с Евросоюзом

В Минске отметили, что на южной границе с Украиной пограничники пока обходятся своими силами. Тем не менее там тоже приняты меры по усилению охраны.

3 сентября, 01:47

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Внутренние войска и дополнительные силы армии Белоруссии привлечены к охране границы с Евросоюзом для предотвращения попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. Об этом заявил заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.

"В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооружённых сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления её охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз", — приводит слова Подлинева РИА "Новости".

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Он добавил, что на южной границе с Украиной пограничники пока обходятся своими силами. Тем не менее там тоже приняты меры по усилению охраны.

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Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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