Белоруссия привлекла внутренние войска для охраны границы с Евросоюзом

Внутренние войска и дополнительные силы армии Белоруссии привлечены к охране границы с Евросоюзом для предотвращения попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. Об этом заявил заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.

"В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооружённых сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления её охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз", — приводит слова Подлинева РИА "Новости".

Он добавил, что на южной границе с Украиной пограничники пока обходятся своими силами. Тем не менее там тоже приняты меры по усилению охраны.