В РАН оценили вывод зарубежных учёных, что ковид не респираторное заболевание

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян прокомментировал вывод американских учёных о том, что коронавирус — сосудистое заболевание, а не респираторная инфекция. В эфире радио "Комсомольская правда" специалист отметил, что делать такие заявления преждевременно.

"Основной способ инфицирования, то есть проникновения вируса в организм человека, — через верхние дыхательные пути. Соответственно, SARS-CoV-2 сначала попадает на эпителиальные клетки. А в случае прогрессирования заболевания, при тяжёлой форме CoViD-19, поражаются уже не только они, но и эндотелиальные клетки. И тогда мы видим совершенно иную клиническую картину, как раз связанную с поражением сосудов, нарушением свёртывающей системы крови, развитием васкулитов (воспаление стенок кровеносных сосудов)", — пояснил учёный.

Тотолян добавил, что такими поражающими свойствами может обладать любая инфекция, поэтому ещё рано делать выводы о том, что CoViD-19 не имеет вирусного происхождения. Влияние на внутренние выстилки кровеносных сосудов не является уникальной чертой коронавируса, однако такое проявление требует внимательного изучения.