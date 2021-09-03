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В РАН оценили вывод зарубежных учёных, что ковид не респираторное заболевание

По словам академика Арега Тотоляна, воздействие на внутренние выстилки кровеносных сосудов не уникальная черта коронавируса, однако это проявление требует особого внимания.

3 сентября, 01:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян прокомментировал вывод американских учёных о том, что коронавирус — сосудистое заболевание, а не респираторная инфекция. В эфире радио "Комсомольская правда" специалист отметил, что делать такие заявления преждевременно.

"Основной способ инфицирования, то есть проникновения вируса в организм человека, — через верхние дыхательные пути. Соответственно, SARS-CoV-2 сначала попадает на эпителиальные клетки. А в случае прогрессирования заболевания, при тяжёлой форме CoViD-19, поражаются уже не только они, но и эндотелиальные клетки. И тогда мы видим совершенно иную клиническую картину, как раз связанную с поражением сосудов, нарушением свёртывающей системы крови, развитием васкулитов (воспаление стенок кровеносных сосудов)", — пояснил учёный.

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Тотолян добавил, что такими поражающими свойствами может обладать любая инфекция, поэтому ещё рано делать выводы о том, что CoViD-19 не имеет вирусного происхождения. Влияние на внутренние выстилки кровеносных сосудов не является уникальной чертой коронавируса, однако такое проявление требует внимательного изучения.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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