Кудрявцева рассказала "страшную правду" о своей вечной молодости

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым внешним видом. Муж младше неё на 16 лет, также у звезды есть трёхлетняя дочь и взрослый сын. Однако Кудрявцева не считает, что с неё нужно брать пример в плане образа жизни и красоты, пишет портал "Дни.ру".

"Я старая, страшная и неприятная. Реально фотошоп, девчули", — написала Кудрявцева в сториз в "Инстаграме".

Однако поклонники телезвезды уверены в обратном. Так, они отметили, что Кудрявцева недавно была ведущей музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи, и все воочию убедились, что она прекрасна и без всяких фильтров.