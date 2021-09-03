Кудрявцева рассказала "страшную правду" о своей вечной молодости
Звезда считает, что с неё не стоит брать пример в плане образа жизни и красоты.
Фото © Instagram / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым внешним видом. Муж младше неё на 16 лет, также у звезды есть трёхлетняя дочь и взрослый сын. Однако Кудрявцева не считает, что с неё нужно брать пример в плане образа жизни и красоты, пишет портал "Дни.ру".
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"Я старая, страшная и неприятная. Реально фотошоп, девчули", — написала Кудрявцева в сториз в "Инстаграме".
Однако поклонники телезвезды уверены в обратном. Так, они отметили, что Кудрявцева недавно была ведущей музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи, и все воочию убедились, что она прекрасна и без всяких фильтров.
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