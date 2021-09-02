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Мужа Гай Германики увезли в отделение, но он успел матом ответить на вопрос о наркотиках

По данным Лайфа, на бизнесмена будет составлен протокол об административном правонарушении, после чего его отпустят.

2 сентября, 15:37

Мужа Гай Германики увезли в отделение полиции. Видео © LIFE

Муж режиссёра Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов в сопровождении силовиков покинул столичный отель The Ritz-Carlton, где сегодня проходили обыски. Лицо предприниматель спрятал, неохотно шёл на контакт с журналистами и матом ответил на вопрос о наркотиках.

Как сообщил Лайфу источник, задерживать бизнесмена не будут. Следственные действия в его номере проходили при участии кинологической службы, которая следов наркотиков не обнаружила. На Молчанова будет составлен протокол о нарушении правил хранения оружия. Как сам бизнесмен рассказал журналистам, ружьё, которое он не успел вовремя поставить на учёт, ему подарила супруга.

Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находится оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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