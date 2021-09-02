Мужа Гай Германики увезли в отделение, но он успел матом ответить на вопрос о наркотиках

Мужа Гай Германики увезли в отделение полиции. Видео © LIFE

Муж режиссёра Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов в сопровождении силовиков покинул столичный отель The Ritz-Carlton, где сегодня проходили обыски. Лицо предприниматель спрятал, неохотно шёл на контакт с журналистами и матом ответил на вопрос о наркотиках.

Как сообщил Лайфу источник, задерживать бизнесмена не будут. Следственные действия в его номере проходили при участии кинологической службы, которая следов наркотиков не обнаружила. На Молчанова будет составлен протокол о нарушении правил хранения оружия. Как сам бизнесмен рассказал журналистам, ружьё, которое он не успел вовремя поставить на учёт, ему подарила супруга.