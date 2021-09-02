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Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Как сообщалось ранее, в номере предпринимателя обнаружили охотничье ружьё и неизвестный порошок.

2 сентября, 14:25

Кадры обысков в московском отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Гай Германики. Видео © LIFE

В столичном отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, продолжаются обыски. Следственные мероприятия проходят в номере предпринимателя.

На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что возле номера помимо полицейских также присутствуют люди в штатском. Предположительно, это сотрудники гостиницы. Сам Молчанов общается с полицейскими.

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Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находятся оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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