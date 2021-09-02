Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton
Как сообщалось ранее, в номере предпринимателя обнаружили охотничье ружьё и неизвестный порошок.
Кадры обысков в московском отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Гай Германики. Видео © LIFE
В столичном отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, продолжаются обыски. Следственные мероприятия проходят в номере предпринимателя.
На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что возле номера помимо полицейских также присутствуют люди в штатском. Предположительно, это сотрудники гостиницы. Сам Молчанов общается с полицейскими.
Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находятся оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.
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