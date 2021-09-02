Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Кадры обысков в московском отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Гай Германики. Видео © LIFE

В столичном отеле The Ritz-Carlton, где остановился муж Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, продолжаются обыски. Следственные мероприятия проходят в номере предпринимателя.

На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что возле номера помимо полицейских также присутствуют люди в штатском. Предположительно, это сотрудники гостиницы. Сам Молчанов общается с полицейскими.