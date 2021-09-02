У мужа Гай Германики в номере отеля The Ritz-Carlton нашли ружьё и странный порошок
Правоохранители намерены отправить вещество на экспертизу. После завершения обыска Молчанов будет доставлен в отделение полиции.
Фото © Instagram / germanicaislove_official
К мужу Валерии Гай Германики пришли с обыском. Видео © LIFE
В отель The Ritz-Carlton в центре Москвы, где остановился муж Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, пришёл наряд полиции с обыском. Неизвестный сообщил правоохранителям, что в номере предпринимателя находятся наркотики и оружие.
По данным источника Лайфа, вызов прошёл в 13:40. По прибытии полицейских Денис Молчанов находился на месте, также в номере было обнаружено охотничье двуствольное ружьё Beretta и "следы порошкообразного вещества на стеклянном столе". Также сообщается, что лицензия на ружьё просрочена.
По предварительным данным, Молчанова ещё не допросили, статуса задержанного у него сейчас нет. Бизнесмен находится в своём номере в отеле, где проживает временно. Источник сообщает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, также необходимо провести экспертизу вещества. После проведения обыска Молчанов будет отправлен в отделение полиции.
Ранее Валерия Гай Германика поспорила в интервью с Ксенией Собчак о суррогатном материнстве и абортах. Телеведущая отметила, что бывают разные жизненные ситуации и будущая мать вправе сама принимать решение.
Комментариев: 0