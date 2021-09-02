У мужа Гай Германики в номере отеля The Ritz-Carlton нашли ружьё и странный порошок

К мужу Валерии Гай Германики пришли с обыском. Видео © LIFE

В отель The Ritz-Carlton в центре Москвы, где остановился муж Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, пришёл наряд полиции с обыском. Неизвестный сообщил правоохранителям, что в номере предпринимателя находятся наркотики и оружие.

По данным источника Лайфа, вызов прошёл в 13:40. По прибытии полицейских Денис Молчанов находился на месте, также в номере было обнаружено охотничье двуствольное ружьё Beretta и "следы порошкообразного вещества на стеклянном столе". Также сообщается, что лицензия на ружьё просрочена.

По предварительным данным, Молчанова ещё не допросили, статуса задержанного у него сейчас нет. Бизнесмен находится в своём номере в отеле, где проживает временно. Источник сообщает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, также необходимо провести экспертизу вещества. После проведения обыска Молчанов будет отправлен в отделение полиции.