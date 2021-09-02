Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от вымирания

Угроза полного исчезновения почти миновала амурского тигра и дальневосточного леопарда. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Пётр Осипов на Восточном экономическом форуме.

Сейчас уже отведены наши флаговые виды от опасной черты. Количество тигров увеличилось. По данным центра "Амурский тигр", это порядка 580 особей. Мы считаем, что от 540 до 580. Сейчас стоит задача, видимо, проведения сплошного учёта, чтобы окончательно понять количество особей. Также от опасной черты отошёл ещё один редкий вид хищников, это ещё одна большая кошка – дальневосточный леопард. Но расслабляться ещё рано

В упомянутом парке "Земля леопарда" обитает около 110 леопардов, по данным промежуточного учёта. Тигры и леопарды спокойно мигрируют из России в Китай и обратно в силу ряда причин. В частности, на российской части ареала обитания меньше жителей и больше потенциальной добычи в лесах. При этом китайские коллеги также занимаются созданием парка для крупных кошачьих, а одновременно с этим там увеличивается число парнокопытных.