Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от вымирания
Данные виды животных удалось отвести от опасной черты благодаря ряду успешных проектов.
Фото © ТАСС / ZUMA / Смитюк Юрий
Угроза полного исчезновения почти миновала амурского тигра и дальневосточного леопарда. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Пётр Осипов на Восточном экономическом форуме.
Сейчас уже отведены наши флаговые виды от опасной черты. Количество тигров увеличилось. По данным центра "Амурский тигр", это порядка 580 особей. Мы считаем, что от 540 до 580. Сейчас стоит задача, видимо, проведения сплошного учёта, чтобы окончательно понять количество особей. Также от опасной черты отошёл ещё один редкий вид хищников, это ещё одна большая кошка – дальневосточный леопард. Но расслабляться ещё рано
Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Пётр Осипов
Таких результатов удалось достичь из-за ряда успешно реализованных проектов. К ним относятся государственные программы, деятельность природоохранных организаций, активное развитие сети особо охраняемых природных территорий — национальный парк "Земля леопарда" включает в себя весь ареал обитания дальневосточного леопарда — и создание специализированных АНО "Дальневосточные леопарды" и АНО "Центр "Амурский тигр".
В упомянутом парке "Земля леопарда" обитает около 110 леопардов, по данным промежуточного учёта. Тигры и леопарды спокойно мигрируют из России в Китай и обратно в силу ряда причин. В частности, на российской части ареала обитания меньше жителей и больше потенциальной добычи в лесах. При этом китайские коллеги также занимаются созданием парка для крупных кошачьих, а одновременно с этим там увеличивается число парнокопытных.
Животные границ не видят. И тигр, и леопард — это кошки, а любая кошка хорошо прыгает и лазает, поэтому все наши пограничные инженерно-технические сооружения — детский лепет. Они совершенно спокойно ходят из России в Китай. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" много раз отмечали, что через границу ходят самочки, там знакомятся с кавалерами, потом котят выводить возвращаются в Россию. Здесь безопаснее
Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Пётр Осипов
В приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка ранее успешно засняла редчайшего дальневосточного леопарда, который ещё не фиксировался учёными.
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