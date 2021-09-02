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СМИ: "Барселона" предложила клубам РПЛ полузащитника Пьянича

Сам он хочет вернуться в "Ювентус", за который выступал до прошлого года.

2 сентября, 12:48

Фото © wikipedia

"Барселона" предложила пяти клубам РПЛ взять в аренду полузащитника Миралема Пьянича, сообщает издание Todofichajes.

В этот список, по данным портала, вошли "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и "Рубин". По имеющейся информации, сам Пьянич хочет вернуться в "Ювентус", за который выступал до 2020 года.

"Локомотив" взял в аренду футболиста "Челси"

"Локомотив" взял в аренду футболиста "Челси"

Добавим, что в прошлом сезоне Пьянич принял участие в 30 матчах, однако не отметился какими-либо результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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