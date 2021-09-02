СМИ: "Барселона" предложила клубам РПЛ полузащитника Пьянича
Сам он хочет вернуться в "Ювентус", за который выступал до прошлого года.
Фото © wikipedia
"Барселона" предложила пяти клубам РПЛ взять в аренду полузащитника Миралема Пьянича, сообщает издание Todofichajes.
В этот список, по данным портала, вошли "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и "Рубин". По имеющейся информации, сам Пьянич хочет вернуться в "Ювентус", за который выступал до 2020 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Пьянич принял участие в 30 матчах, однако не отметился какими-либо результативными действиями.
Комментариев: 0