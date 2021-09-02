Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику В последние дни португалец не покидает первые полосы газет. Ещё не все успели обсудить его возвращение в МЮ, как после отборочного матча ЧМ-2022 форвард вновь заставил говорить о себе в полный голос. 2 сентября, 12:26 Фото © UEFA.com

Криштиану Роналду делает всё возможное, чтобы постоянно быть у всех на виду. И это у него великолепно получается. Вот только что он шокировал общественность триумфальным возвращением в "Манчестер Юнайтед". Стоит ли говорить, что это событие стало одним из важнейших в мире футбола за последние годы. Прошло несколько дней, и португалец нашёл ещё один повод заставить всех восхищаться собой. Правда, на этот раз всё получилось далеко не так однозначно.

В начале отборочного матча чемпионата мира 2022 года против Ирландии на арене "Эштадиу Алгарве" капитан сборной Португалии стал героем громкого скандала. На 12-й минуте встречи словенский арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота северян. Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но ирландский игрок Дара О’Ши ногой по-хамски откинул мяч в сторону.

Выходка соперника подействовала на Роналду как красная тряпка на быка. Он рукой дал пощёчину 22-летнему защитнику, после чего тот схватился за голову и присел на газон с гримасами боли. Казалось бы, эпизод очевидный для судьи: оба футболиста заслуживали карточек, а португальца уж точно надо было удалять. Удивительно, но Юг не стал никого наказывать, мало того, отвечавший за систему видеопомощи арбитру (VAR) итальянец Паоло Валери ему не подсказал.

Парень настолько дерзок, что откинул мяч с 11-метровой точки – а ведь к удару готовился сам Криш 😱😱😱



Потом он получил оплеуху от Рона. О'Ши – пятерка за смелость 😏 pic.twitter.com/IgpCb6p3mI — Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021

Кстати, Роналду не смог реализовать назначенный пенальти. Он пробил в левую сторону ворот, и 19-летний голкипер сборной Ирландии Гэвин Базуну, выступающий в третьей английской лиге за "Портсмут", отразил удар. Для португальца нереализованный пенальти стал первым за три года в матчах за сборную. После осечки в игре ЧМ-2018 в России против Ирана (1:1) он шесть раз подряд точно бил с одиннадцатиметровой отметки.

Далее встреча проходила по весьма неординарному сценарию. Перед перерывом защитник сборной Ирландии Джон Иган вывел гостей вперёд. Сенсационный счёт держался почти до конца матча, пока своё веское слово не сказал Роналду. На 89-й минуте он восстановил равенство на табло после паса Гонсалу Гедеша, а на шестой добавленной минуте стал автором победного гола, откликнувшись на передачу Жоау Мариу.

ВОТ ОН – 110-Й ГОЛ КРИША ЗА СБОРНУЮ 🔥🔥🔥



Просто осознай: Роналду забил больше, чем Али Даеи, который играл с гораздо более слабыми сборными, чем португалец 😱😱😱



Запомни этот исторический момент – рекорд Криша падет очень нескоро 😉 pic.twitter.com/XvRha26Bmb — Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021

Первый из двух голов Роналду позволил ему побить фантастический рекорд иранца Али Даеи, державшийся с 2006 года. Теперь со 111 забитыми мячами португалец является лучшим бомбардиром по голам за национальные сборные. Трудно себе представить, что кто-то в обозримом будущем сможет превысить это гениальное достижение. Тот же Лионель Месси отстаёт от Роналду по этому показателю на целых 35 голов.

За 110-м голом сразу подъехал 111-й 🤩🤩🤩



Кришу не хватило просто личного рекорда – он дожал до победы Португалии в очень непростом матче с Ирландией 😎😎😎



НА 96-Й МИНУТЕ. В ДОБАВЛЕННОЕ К ДОБАВЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ. МЫ ВИДЕЛИ ЧУДО 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VUq0v1XpTu — Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021

После матча форвард не скрывал гордости за своё достижение. Он, конечно, признал, что без поддержки болельщиков победить ирландцев было бы ещё сложнее, но прежде всего подчеркнул уникальность рекорда.

— Это мой рекорд, и он уникален. Счастлив, что список моих достижений пополнился. Моя мотивация заключается в желании продолжать играть в футбол. Также важную роль сыграл контракт с "Манчестер Юнайтед", был очень рад вернуться домой. Невероятно важно просыпаться каждый день полным амбиций улучшить свою игру и порадовать болельщиков, — заявил Роналду.

Не устаёт хвалить своего капитана и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. По его словам, решить исход встречи в самой концовке под силу только великим футболистам.

— Роналду всегда было это свойственно. Такое могут провернуть только великие игроки. Матч может идти не по вашему сценарию, но им под силу всё изменить в считаные минуты, — сказал наставник.

Что уж говорить, Роналду невозможно не восхищаться. Но ведь не стоит забывать, что заслуженная красная карточка отложила бы установление рекорда на более позднее время, а сборная Португалии без своего лидера вполне могла бы лишиться крайне важных очков в отборочном турнире. Вот и бывший судья Илья Обломов считает, что арбитр обязан был удалить знаменитого нападающего.

— Арбитр испугался удалить Криштиану Роналду. Словенец Матей Юг обязан был удалить Роналду за агрессивное поведение: перед пробитием пенальти он ударил защитника сборной Ирландии О'Ши. Куда смотрел итальянец Валери на VAR, неизвестно. Момент для VAR очевидный, — отметил он.

Напомним, один из лучших футболистов в истории футбола и раньше позволял себе агрессивные выходки. Так, в марте в матче чемпионата Италии против "Кальяри" (3:1) он чудом избежал красной карточки за попадание шипами бутсы в лицо вратарю соперников Алессио Краньо. У голкипера был разбит подбородок, и медицинской бригаде пришлось долго останавливать ему кровь. В том эпизоде рефери ограничился жёлтой карточкой для португальца, который в дальнейшем по ходу матча оформил хет-трик.

Вспоминается и матч Роналду в составе мадридского "Реала" против "Кордобы" (2:1) в чемпионате Испании в январе 2015 года. На 82-й минуте столичный клуб исполнял штрафной, и португалец, проиграв борьбу бразильскому защитнику Эдимару, пнул соперника ногой. Другой вопрос, что южноамериканец заметно преувеличил свои страдания, схватившись за лицо, но вины форварда это не отменяет. После красной карточки Роналду могли дисквалифицировать на 12 матчей, но ограничились отстранением всего на две игры.

Вообще, Роналду сложно назвать грубым футболистом, в его пассиве всего 11 красных карточек за карьеру. Одним из самых ярких получилось его удаление в матче "Ювентуса" на групповом этапе Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0) в сентябре 2018 года. Тогда нападающий впервые приехал в Испанию после ухода из "Реала" и уже в середине первого тайма стал героем неоднозначного эпизода. Всё началось с того, что колумбийский защитник хозяев Джейсон Мурильо упал после единоборства с Роналду. Португалец зачем-то начал смеяться над лежащим соперником и потрепал его по шевелюре.

В результате завязалась небольшая потасовка, и немецкий арбитр Феликс Брых, пропустивший эпизод, показал Роналду красную карточку. Систему VAR тогда ещё не успели внедрить, а судья за воротами настоял на удалении. Португалец был просто шокирован решением арбитра. Он без сил рухнул на газон и начал в отчаянии мотать головой, не сдерживая слёз.

Стоит упомянуть и скандал с участием Роналду, который произошёл после выездного отборочного матча ЧМ-2022 против Сербии (2:2) в марте. После первого тайма гости вели с разницей в два гола, но умудрились растерять всё преимущество. На последних секундах компенсированного времени капитан сборной Португалии в касание пробил под вратарём и, казалось бы, принёс команде победу. Защитник в подкате выбил мяч из ворот, но футбольный снаряд успел-таки полностью пересечь линию ворот — это подтвердили многочисленные телеповторы. Правда, у судейской бригады под руководством голландца Данни Маккели не было системы VAR, и гол в итоге засчитан не был.

Негодованию Роналду не было предела. Он покидал поле, показывая характерные жесты в адрес судей, а затем и вовсе бросил на газон капитанскую повязку. Далеко не всем болельщикам пришлось по нраву такое поведение футболиста. Позднее, уже после вылета с Евро-2020 из-за поражения от бельгийцев (0:1) в 1/8 финала, Роналду ещё раз позволил себе бросить капитанскую повязку, вдобавок пнув её ногой.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2016 году во Франции и завершился победой сборной Португалии, Роналду также отметился скандальным поведением. Во время одной из прогулок национальной команды к нему подошёл журналист издания Correio da Manhã. Нападающий решил не отвечать на вопрос корреспондента, выхватил у него микрофон и швырнул в озеро.

Throwback to when Ronaldo threw a journalist's microphone into a lake ahead of Portugal's Euro 2016 match with Hungary pic.twitter.com/Z63Td2Ufho — Kit Culture (@kit_culture) June 14, 2020

И всё же, несмотря ни на что, Роналду безумно любят болельщики. Он является идолом португальских любителей футбола и поклонников всех клубов, за которые он выступал. Да и нейтральные фанаты не могут не признавать его величие. Все скандалы меркнут на фоне фантастических достижений форварда на поле. В свои 36 лет он по-прежнему полон сил и готов к новым свершениям в составе "Манчестер Юнайтед" и национальной команды.

Авторы Роман Фейгин