"Спартак" попросил увеличить допустимое число болельщиков на матчи с "Химками" и "Легией"

Московский "Спартак" обратился в Роспотребнадзор столицы с просьбой разрешить увеличить допустимое число болельщиков на предстоящие матчи с "Химками" в РПЛ и "Легией" в Лиге Европы. Об этом Sport24 рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в четыре-пять раз. Будем ждать ответа от коллег", — подчеркнул собеседник издания.