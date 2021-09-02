"Спартак" попросил увеличить допустимое число болельщиков на матчи с "Химками" и "Легией"
Встречи на домашней арене красно-белых состоятся 11 и 15 сентября соответственно.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" обратился в Роспотребнадзор столицы с просьбой разрешить увеличить допустимое число болельщиков на предстоящие матчи с "Химками" в РПЛ и "Легией" в Лиге Европы. Об этом Sport24 рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в четыре-пять раз. Будем ждать ответа от коллег", — подчеркнул собеседник издания.
Отметим, что на последние матчи РПЛ в Москве допускалось по три тысячи болельщиков. При этом матч сборной России против Хорватии в "Лужниках" сумело посетить около 20 тысяч человек.
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