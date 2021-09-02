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Бывший вратарь сборной России Крицюк перешёл в "Зенит"

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на год с возможностью продления ещё на один сезон.

2 сентября, 11:40
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Российский вратарь Станислав Крицюк перешёл из португальского клуба "Жил Висенте" в петербургский "Зенит". Об этом сообщается на сайте действующих победителей РПЛ.

30-летний голкипер подписал с "Зенитом" контракт на один год. Также предусматривается возможность продления соглашения ещё на один сезон.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Станислава Крицюка с возвращением в Россию и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

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Большую часть карьеры Крицюк провёл в Португалии, где играл за "Брагу", "Риу Аве" и "Белененсеш". В 2016-м он перешёл в "Краснодар", где выступал до 2020 года. Также на его счету два матча за сборную России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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