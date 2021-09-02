Бывший вратарь сборной России Крицюк перешёл в "Зенит"
Фото © ФК "Зенит"
Контракт 30-летнего футболиста рассчитан на один год и предусматривает возможность продления ещё на сезон.
Российский вратарь Станислав Крицюк перешёл из португальского клуба "Жил Висенте" в петербургский "Зенит". Об этом сообщается на сайте действующих победителей РПЛ.
30-летний голкипер подписал с "Зенитом" контракт на один год. Также предусматривается возможность продления соглашения ещё на один сезон.
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Станислава Крицюка с возвращением в Россию и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.
Большую часть карьеры Крицюк провёл в Португалии, где играл за "Брагу", "Риу Аве" и "Белененсеш". В 2016-м он перешёл в "Краснодар", где выступал до 2020 года. Также на его счету два матча за сборную России.