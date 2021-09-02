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"Ситуация непростая": В "Уфе" рассказали о возможной задержке зарплат футболистам

Ранее появилась информация о серьёзных финансовых трудностях в команде.

2 сентября, 10:42
<p>Фото © <a href="https://www.fcufa.pro/medianews/foto?6041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Уфа"</a></p>

Фото © ФК "Уфа"

Футбольный клуб "Уфа" впервые в истории может задержать зарплаты игрокам из-за финансовых проблем. Об этом "Чемпионату" рассказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.

"Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен", — отметил Газизов.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что у "Уфы" наблюдаются серьёзные финансовые проблемы, из-за которых команда может задержать зарплату игрокам.

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Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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