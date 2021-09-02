"Ситуация непростая": В "Уфе" рассказали о возможной задержке зарплат футболистам
Ранее появилась информация о серьёзных финансовых трудностях в команде.
Фото © ФК "Уфа"
Футбольный клуб "Уфа" впервые в истории может задержать зарплаты игрокам из-за финансовых проблем. Об этом "Чемпионату" рассказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.
"Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен", — отметил Газизов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у "Уфы" наблюдаются серьёзные финансовые проблемы, из-за которых команда может задержать зарплату игрокам.
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