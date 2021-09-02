Футбольный клуб "Уфа" впервые в истории может задержать зарплаты игрокам из-за финансовых проблем. Об этом "Чемпионату" рассказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.

"Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен", — отметил Газизов.