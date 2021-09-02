Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года

"Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на "Экспо". Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче", — заявил Шестаков.