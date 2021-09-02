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Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года

Ранее в списке возможных хозяев Игр назывались Казань и Санкт-Петербург.

2 сентября, 10:19

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Владивосток может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил мэр города Константин Шестаков.

"Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на "Экспо". Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче", — заявил Шестаков.

Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. При этом, в числе возможных городов-организаторов назывались Санкт-Петербург и Казань.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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