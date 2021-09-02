Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой считает, что отборочный матч чемпионата мира 2022 года нашей национальной команды против Хорватии (0:0) получился скучным. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Соглашусь, что было скучно. Игра была ниже среднего. И, честно сказать, шумиха предвещала, что сейчас выйдут и на кураже, задоре, но это было буквально первые десять минут. Потом хорваты взяли мяч под контроль и спокойно контролировали игру, даже в конце первого тайма создали два-три момента, когда могли повести. У наших (за исключением удара Захаряна), по-моему, больше ничего и не было. Но там главное было не проиграть, как это часто и бывает. Сейчас многие говорят — хорошо, что 0:0. Но, с другой стороны, что тут такого? Эту Хорватию можно было обыграть, игра дома у себя, и у хорватов тоже были определённые проблемы", — сказал Мостовой.

Знаменитый в прошлом футболист покритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за отдельные кадровые решения. В частности, он не исключает, что сказалось отсутствие в команде Артёма Дзюбы.

"Правильно вопросы возникают, кого не хватает. Тот же Смолов, который является лучшим нападающим на данный момент, не играл вообще. Черышев вышел только на замену. Во вчерашней игре вот Дзюба вышел бы и помог нашей сборной. И если бы вчера на скамейке был Черчесов, никто бы не заметил разницы. Но зато сказали бы, как плохо. Многие в защиту нашей сборной говорят, что времени мало. Но времени всегда мало. У любого тренера, которого берут. А у хорватов что, много было времени?" — добавил бывший игрок сборной России.

4 сентября сборная России на выезде встретится с командой Кипра. 7 сентября подопечные Карпина на столичном стадионе "Открытие-арена" сыграют с Мальтой.