Лавров предупредил, что США могут попытаться выкрасть российских спортсменов
По словам министра, американцы незаконно вывозят на свою территорию тех, кого они в чём-то подозревают.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что США способны выкрасть российских спортсменов с положительным тестом на допинг, которых они считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. Такое заявление он сделал на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
Я не исключаю, что так же, как американцы крадут тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сама система антидопинговых правил, со слов Лаврова, "сейчас приватизирована Западом". Глава МИД подчеркнул, что Россия должна искоренять любые проявления допинга в своём спорте, но при этом пресекать любые попытки выставить её "какой-то особо допингоопасной страной". Отстаиванием интересов "чистых" российских спортсменов занимаются адвокаты, обращения будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Всем, кто занимается подготовкой сборных, оказывается поддержка в правовом и дипломатическом поле. Министр призвал сделать борьбу с допингом по международным каналам прозрачной и понятной, чтобы она не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны.
Ранее стало известно, что все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, показали отрицательный результат.
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