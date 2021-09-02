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Лавров предупредил, что США могут попытаться выкрасть российских спортсменов

По словам министра, американцы незаконно вывозят на свою территорию тех, кого они в чём-то подозревают.

2 сентября, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что США способны выкрасть российских спортсменов с положительным тестом на допинг, которых они считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. Такое заявление он сделал на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Я не исключаю, что так же, как американцы крадут тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Сама система антидопинговых правил, со слов Лаврова, "сейчас приватизирована Западом". Глава МИД подчеркнул, что Россия должна искоренять любые проявления допинга в своём спорте, но при этом пресекать любые попытки выставить её "какой-то особо допингоопасной страной". Отстаиванием интересов "чистых" российских спортсменов занимаются адвокаты, обращения будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Всем, кто занимается подготовкой сборных, оказывается поддержка в правовом и дипломатическом поле. Министр призвал сделать борьбу с допингом по международным каналам прозрачной и понятной, чтобы она не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны.

Лавров признался, что счёл за честь предложение войти в пятёрку "Единой России"

Лавров признался, что счёл за честь предложение войти в пятёрку "Единой России"

Ранее стало известно, что все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, показали отрицательный результат.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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