Лавров предупредил, что США могут попытаться выкрасть российских спортсменов

Я не исключаю, что так же, как американцы крадут тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях