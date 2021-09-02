Путин призвал оказать помощь в реабилитации жителей Дальнего Востока после ковида
Ранее глава государства заявлял, что в РФ необходимо запустить программу по созданию системы реабилитации, рассчитанную до 2026 года.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
На Дальнем Востоке не хватает мощностей для всеобщей медицинской реабилитации после коронавируса, поэтому региону необходимо оказать помощь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития ДФО, которое проходит на полях Восточного экономического форума.
"Мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе и тех, кто перенёс коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить своё здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее во время выступления на съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин заявил о том, что в РФ необходимо запустить программу по созданию системы реабилитации, рассчитанную до 2026 года. Президент отметил, что особенно это актуально сейчас, когда многие люди столкнулись с последствиями коронавируса.
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