Зюганов неожиданно назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты
Кроме того, политик заявил, что главный лозунг коммунизма впервые был озвучен в посланиях апостола Павла.
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты. Видео © radiokp.ru
Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что первым коммунистом на Земле был Иисус Христос. Своё неожиданное высказывание он аргументировал тем, что Нагорная проповедь и Моральный кодекс строителей коммунизма якобы сильно схожи по содержанию.
"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете", — сказал Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".
Политик также добавил, что главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот не ест" впервые был озвучен в послании апостола Павла к фессалоникийцам.
Ранее Лайф писал, что Геннадий Зюганов попросил Минкульт РФ "разобраться" с участием певицы Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" МХАТа имени Горького. После этого политика пригласили на представление с участием звезды.