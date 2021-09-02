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Опубликовано 2 сентября 2021, 12:56

Зюганов неожиданно назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты

Кроме того, политик заявил, что главный лозунг коммунизма впервые был озвучен в посланиях апостола Павла.

Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты. Видео © radiokp.ru

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что первым коммунистом на Земле был Иисус Христос. Своё неожиданное высказывание он аргументировал тем, что Нагорная проповедь и Моральный кодекс строителей коммунизма якобы сильно схожи по содержанию.

"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете", — сказал Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Политик также добавил, что главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот не ест" впервые был озвучен в послании апостола Павла к фессалоникийцам.

Ранее Лайф писал, что Геннадий Зюганов попросил Минкульт РФ "разобраться" с участием певицы Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" МХАТа имени Горького. После этого политика пригласили на представление с участием звезды.

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Роман Имполитов
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