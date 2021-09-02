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Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2"

Проект завершён на 99%, его строителям осталось проложить несколько километров труб и закончить работы к 12 сентября.

2 сентября, 09:49
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Министерство энергетики России ожидает, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" начнутся до конца 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума.

"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку – 2" начнётся в этом году", — сказал он.

Согласно оценке "Газпрома", по газопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа. При этом на данный момент сам проект почти полностью завершён, строителям осталось проложить 15 километров по морю.

В Кремле заявили, что "Северный поток – 2" не представляет угрозу ни для кого

В Кремле заявили, что "Северный поток – 2" не представляет угрозу ни для кого

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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