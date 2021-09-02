Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2"

Министерство энергетики России ожидает, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" начнутся до конца 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума.

"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку – 2" начнётся в этом году", — сказал он.