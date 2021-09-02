Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2"
Проект завершён на 99%, его строителям осталось проложить несколько километров труб и закончить работы к 12 сентября.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Министерство энергетики России ожидает, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" начнутся до конца 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума.
"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку – 2" начнётся в этом году", — сказал он.
Согласно оценке "Газпрома", по газопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа. При этом на данный момент сам проект почти полностью завершён, строителям осталось проложить 15 километров по морю.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
Комментариев: 0