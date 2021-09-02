Переболевших ковидом предупредили о риске заработать ожирение из-за паросмии

У многих переболевших коронавирусом наблюдается паросмия — искажённое восприятие вкусов и запахов. При этом некоторые отмечают, что холодные блюда "воняют гораздо терпимее". Вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артём Стрельников объяснили, с чем связан такой сбой и как это может повлиять на здоровье человека.

По словам Шестопалова, вкусы у людей меняются постоянно и это нормально, однако причины паросмии у переболевших ковидом ещё не выяснены, поэтому при искажении запахов и вкусов он рекомендует обратиться к врачу. Он считает, что, несмотря на причину болезни, нужно разбираться с последствиями и пойти на приём к психологу или психиатру.

Стрельников считает, что изменение запаха еды в зависимости от её температуры — вполне нормальное явление, потому что, когда еда горячая, "в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче". Однако он напомнил, что диетологи советуют употреблять в пищу горячие блюда, поэтому полный переход на охлаждённые или замороженные продукты может негативно отразиться на иммунитете. По его оценке, употребление холодной еды может привести не только к гастриту, но и к ожирению.

"Всё из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина", — уточнил иммунолог в беседе с kp.ru.