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Переболевших ковидом предупредили о риске заработать ожирение из-за паросмии

Из-за того, что тёплая еда пахнет для них сильнее, люди отдают предпочтение охлаждённой пище, а это чревато лишними килограммами.

2 сентября, 09:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У многих переболевших коронавирусом наблюдается паросмия — искажённое восприятие вкусов и запахов. При этом некоторые отмечают, что холодные блюда "воняют гораздо терпимее". Вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артём Стрельников объяснили, с чем связан такой сбой и как это может повлиять на здоровье человека.

По словам Шестопалова, вкусы у людей меняются постоянно и это нормально, однако причины паросмии у переболевших ковидом ещё не выяснены, поэтому при искажении запахов и вкусов он рекомендует обратиться к врачу. Он считает, что, несмотря на причину болезни, нужно разбираться с последствиями и пойти на приём к психологу или психиатру.

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Стрельников считает, что изменение запаха еды в зависимости от её температуры — вполне нормальное явление, потому что, когда еда горячая, "в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче". Однако он напомнил, что диетологи советуют употреблять в пищу горячие блюда, поэтому полный переход на охлаждённые или замороженные продукты может негативно отразиться на иммунитете. По его оценке, употребление холодной еды может привести не только к гастриту, но и к ожирению.

"Всё из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина", уточнил иммунолог в беседе с kp.ru.

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Ранее, Лайф опубликовал некоторые советы эксперта для тех, кто потерял аппетит после ковида — если человек в результате долгой и тяжёлой болезни начинает плохо есть, это наносит дополнительный удар по его здоровью.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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