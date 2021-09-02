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В России снова выявили менее 19 тысяч случаев ковида за сутки

Лидирующим регионом по числу заражений по-прежнему остаётся Москва.

2 сентября, 08:42
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В России за минувшие сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Антилидером по числу заражений пока остаётся Москва. Там за сутки выявили 1864 случая. При этом общая динамика заболеваемости в столице уверенно снижается. Также в тройку регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1330) и Московская область (614).

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Выздоровело за сутки 18 669 человек, умерло — 798. Общее же число зафиксированных случаев в России достигло 6 956 318.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что благодаря производству собственных вакцин ситуацию с коронавирусом в России удалось взять под контроль.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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