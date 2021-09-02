В Минздраве назвали управляемой ситуацию с ковидом в России

Благодаря наличию в России собственных вакцин от коронавируса ситуацию с эпидемией в нашей стране сегодня можно уже назвать управляемой. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"На сегодняшний день у нас нет ни одного региона, который бы испытывал какой-то резкий дефицит (вакцин. — Прим. Лайфа). Поэтому считаем, что да, сегодня фармакологически эта инфекция управляема", — цитирует его ТАСС.

По данным замминистра, около 75% пациентов с ковидом сегодня лечатся амбулаторно, в частности благодаря наличию необходимых лекарств.