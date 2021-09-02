В Минздраве назвали управляемой ситуацию с ковидом в России
По данным ведомства, около 75% пациентов с этой инфекцией сегодня лечатся амбулаторно.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Благодаря наличию в России собственных вакцин от коронавируса ситуацию с эпидемией в нашей стране сегодня можно уже назвать управляемой. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"На сегодняшний день у нас нет ни одного региона, который бы испытывал какой-то резкий дефицит (вакцин. — Прим. Лайфа). Поэтому считаем, что да, сегодня фармакологически эта инфекция управляема", — цитирует его ТАСС.
По данным замминистра, около 75% пациентов с ковидом сегодня лечатся амбулаторно, в частности благодаря наличию необходимых лекарств.
А ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключал опасность новой вспышки ковида к концу сентября. По его мнению, эта вспышка также может наложиться на волну сезонного гриппа, который в прошлом году был вытеснен коронавирусом.
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