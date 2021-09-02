По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%

Опубликованы данные о применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в кампании по вакцинации в Сан-Марино. Так, результаты подтверждают высокую эффективность прививки против новых штаммов. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Анализ данных, полученных в ходе мониторинга в период с февраля по август 2021 года, показал, что эффективность российской вакцины против коронавируса составляет 94,8% c 21-го дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9% — по этому показателю "Спутник V" продемонстрировал наилучший результат среди всех препаратов, используемых в стране", — говорится в сообщении.