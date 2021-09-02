По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%
При этом ещё выше оказалась эффективность против госпитализации у этого препарата — она оказалась на уровне 95,9%.
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Опубликованы данные о применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в кампании по вакцинации в Сан-Марино. Так, результаты подтверждают высокую эффективность прививки против новых штаммов. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"Анализ данных, полученных в ходе мониторинга в период с февраля по август 2021 года, показал, что эффективность российской вакцины против коронавируса составляет 94,8% c 21-го дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9% — по этому показателю "Спутник V" продемонстрировал наилучший результат среди всех препаратов, используемых в стране", — говорится в сообщении.
А ранее формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V" подтвердили в Аргентине. В исследовании принимали участие как не болевшие ковидом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Сейчас учёные делают заготовки, с помощью которых можно будет модифицировать "Спутник V" для более эффективной борьбы с новыми мутациями.
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