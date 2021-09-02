Человечеству из-за коронавируса предрекли утрату древней традиции

Древней традиции рукопожатия при встрече может лишить человечество пандемия коронавируса. С таким заявлением выступили специалисты британского кадрового агентства Randstad. Этот ритуал установления коммуникации был также частью собеседований при устройстве на работу. При опросе, проведённом экспертами компании, выяснилось, что две трети людей из-за CoViD-19 больше не хотят физического контакта с собеседниками.

В 2020 году Правительство Великобритании запретило рукопожатие в качестве антиковидной меры, пишет Daily Mail. Представитель компании по подбору персонала Дженна Александер уверена, что теперь такое физическое приветствие — лишь ненужная формальность.

"Традиционное приветствие и прощание на собеседовании считают старым ритуалом, от которого большинство надеется избавиться. Потребовалась мировая пандемия и совет правительства, чтобы изменить восприятие людей. Цель собеседования — убедиться, что человек подходит для работы, а не оценка того, насколько хорошо он пожимает руку", — пишет издание.

Тем временем пожатие руки — один из древнейших человеческих ритуалов. Оно запечатлено как часть жизни на исторических памятниках ещё в 855 году до нашей эры. На барельефе можно увидеть, как им обменялись король ассирийцев Салманасар III и вавилонский царь Мардук-закир-шуми I. А в 2020 году профессор социальной психологии Университета Флориды, доктор Джеймс Шепперд предложил после завершения пандемии коронавируса делать поклоны вместо того, чтоб прикасаться ладонями.