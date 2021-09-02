Премьер Японии не примет участия в работе ВЭФ
Ёсихидэ Суга. Фото © ТАСС/EPA
В кабинете министров страны объяснили это тем, что глава правительства не получил приглашение на форум.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение не посещать в этом году Восточный экономический форум во Владивостоке и не выступать на нём с видеообращением. Об этом сообщили в кабинете министров Страны восходящего солнца.
"Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением", — сказал на пресс-конференции в Токио Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров.
По его словам, глава правительства Японии не получал приглашения на этот Восточный экономический форум.
Лайф рассказывал, что участие в ВЭФ-2021 подтвердили представители более 50 стран.