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Регион
Опубликовано 2 сентября 2021, 02:55

Премьер Японии не примет участия в работе ВЭФ

Ёсихидэ Суга. Фото © ТАСС/EPA

Ёсихидэ Суга. Фото © ТАСС/EPA

В кабинете министров страны объяснили это тем, что глава правительства не получил приглашение на форум.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение не посещать в этом году Восточный экономический форум во Владивостоке и не выступать на нём с видеообращением. Об этом сообщили в кабинете министров Страны восходящего солнца.

"Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением", — сказал на пресс-конференции в Токио Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке
Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

По его словам, глава правительства Японии не получал приглашения на этот Восточный экономический форум.

Лайф рассказывал, что участие в ВЭФ-2021 подтвердили представители более 50 стран.

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Андрей Григорьев
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