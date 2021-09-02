Премьер Японии не примет участия в работе ВЭФ

В кабинете министров страны объяснили это тем, что глава правительства не получил приглашение на форум.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение не посещать в этом году Восточный экономический форум во Владивостоке и не выступать на нём с видеообращением. Об этом сообщили в кабинете министров Страны восходящего солнца.

"Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением", — сказал на пресс-конференции в Токио Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров.