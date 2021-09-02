Савченко рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США
Экс-нардеп и ранее высказывала мнение, что американская так называемая помощь всегда приносит войну и страдания. В этот раз она назвала причину, последствия которой будут необратимы.
Фото © Facebook / Надія Савченко
С "экономической зрадой" — или "изменой" — вернётся президент Украины Владимир Зеленский из США, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Политик уверена, что займы, взятые у Америки, только ещё больше уронят украинскую экономику, ведь страна влезет в кредит с процентами.
"Если говорить простым языком: мы берём кредиты в США для того, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим. Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины", — заявила экс-депутат в эфире телеканала "Первый независимый".
Савченко считает, что вторая "зрада" заключается в подписании меморандума по энергетике. Политик указала, что и раньше Киев подписывал с другими странами меморандумы по строительству энергоблоков АЭС, однако конкретных результатов достигнуто не было. Экс-нардеп и ранее высказывала мнение, что так называемая помощь со стороны США всегда приносит войну и страдания, а также называла Украину американской колонией.
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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский согласовал строительство на Украине пяти энергоблоков АЭС по американской технологии. Общая стоимость проекта, по словам украинского лидера, составит до 30 миллиардов долларов. При этом политик не уточнил, кто будет его финансировать.
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