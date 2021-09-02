Савченко рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США

С "экономической зрадой" — или "изменой" — вернётся президент Украины Владимир Зеленский из США, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Политик уверена, что займы, взятые у Америки, только ещё больше уронят украинскую экономику, ведь страна влезет в кредит с процентами.

"Если говорить простым языком: мы берём кредиты в США для того, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим. Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины", — заявила экс-депутат в эфире телеканала "Первый независимый".

Савченко считает, что вторая "зрада" заключается в подписании меморандума по энергетике. Политик указала, что и раньше Киев подписывал с другими странами меморандумы по строительству энергоблоков АЭС, однако конкретных результатов достигнуто не было. Экс-нардеп и ранее высказывала мнение, что так называемая помощь со стороны США всегда приносит войну и страдания, а также называла Украину американской колонией.