Украина и США продолжат выступать против проекта прокладки газопровода "Северный поток – 2". Правительство Штатов направит Киеву в этом году 45 млн долларов гуманитарной помощи. Такие пункты есть в совместном заявлении, принятом по результатам визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

"После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединёнными Штатами крепче, чем когда-либо", — отмечено в заявлении.

Там также говорится, что США намерены прилагать усилия для сохранения транзита газа из России через Украину. Вашингтон для этого намерен "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии". Упоминается назначение старшего советника по вопросам энергетической безопасности, целью которого будет в том числе "недопущение использования Кремлём энергетики как геополитического оружия".