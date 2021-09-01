Про Россию, транзит газа и гумпомощь: Принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США
В нём говорится, что к 30-ю независимости Украины отношения двух стран "крепче, чем когда-либо".
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Украина и США продолжат выступать против проекта прокладки газопровода "Северный поток – 2". Правительство Штатов направит Киеву в этом году 45 млн долларов гуманитарной помощи. Такие пункты есть в совместном заявлении, принятом по результатам визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
"После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединёнными Штатами крепче, чем когда-либо", — отмечено в заявлении.
Там также говорится, что США намерены прилагать усилия для сохранения транзита газа из России через Украину. Вашингтон для этого намерен "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии". Упоминается назначение старшего советника по вопросам энергетической безопасности, целью которого будет в том числе "недопущение использования Кремлём энергетики как геополитического оружия".
Также есть пункт о том, что Украина и США договорились продлить на семь лет соглашение о предоставлении помощи Киеву на ликвидацию стратегического ядерного оружия. Упоминается, что США пообещали продолжать предоставлять гуманитарную помощь Украине. В этом году Киев получит ещё 45 млн долларов.
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
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