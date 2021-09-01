НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Про Россию, транзит газа и гумпомощь: Принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США

В нём говорится, что к 30-ю независимости Украины отношения двух стран "крепче, чем когда-либо".

1 сентября, 19:44
3558
<p>Фото © AP/TASS</p>

Фото © AP/TASS

Украина и США продолжат выступать против проекта прокладки газопровода "Северный поток – 2". Правительство Штатов направит Киеву в этом году 45 млн долларов гуманитарной помощи. Такие пункты есть в совместном заявлении, принятом по результатам визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

"После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединёнными Штатами крепче, чем когда-либо", — отмечено в заявлении.

Там также говорится, что США намерены прилагать усилия для сохранения транзита газа из России через Украину. Вашингтон для этого намерен "продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии". Упоминается назначение старшего советника по вопросам энергетической безопасности, целью которого будет в том числе "недопущение использования Кремлём энергетики как геополитического оружия".

Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины

Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины

Также есть пункт о том, что Украина и США договорились продлить на семь лет соглашение о предоставлении помощи Киеву на ликвидацию стратегического ядерного оружия. Упоминается, что США пообещали продолжать предоставлять гуманитарную помощь Украине. В этом году Киев получит ещё 45 млн долларов.

Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

США решили дополнительно выделить Украине 463 млн долларов

сегодня в 20:46

"Позорище": Пресс-секретарь Зеленского дополнил скандальный снимок приличным, но лучше не стало

сегодня в 20:39

В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО

сегодня в 19:49

Скучные нули: Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина

сегодня в 20:36

"Детей прячь!": Мощный смерч легко раскидал лежаки на берегу моря в Сочи

сегодня в 20:15

Новости партнеров

Layer 1