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Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев

Украинская делегация передала администрации президента США список. Все эти люди якобы являются узниками на территории Донбасса и в России.

1 сентября, 19:20
<p>Кадр из видео © Телеграм-канал / телеканал "Дом"</p>

Кадр из видео © Телеграм-канал / телеканал "Дом"

Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев. Видео © Телеграм-канал / телеканал "Дом"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев. По заявлению украинской стороны, все эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму.

"Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины... И их около 450 человек", — заявил Зеленский, обращаясь к Байдену.

Он также задал американскому коллеге вопрос, "какую помощь могут оказать США" в этом контексте.

Зеленский на встрече с Байденом выразил желание обсудить роль США в урегулировании в Донбассе

Зеленский на встрече с Байденом выразил желание обсудить роль США в урегулировании в Донбассе

Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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