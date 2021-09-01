Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев. По заявлению украинской стороны, все эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму.