Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев
Украинская делегация передала администрации президента США список. Все эти люди якобы являются узниками на территории Донбасса и в России.
Кадр из видео © Телеграм-канал / телеканал "Дом"
Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев. Видео © Телеграм-канал / телеканал "Дом"
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев. По заявлению украинской стороны, все эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму.
"Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины... И их около 450 человек", — заявил Зеленский, обращаясь к Байдену.
Он также задал американскому коллеге вопрос, "какую помощь могут оказать США" в этом контексте.
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
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